Курск, , 19:46 — REGNUM В Курской области с 27 по 29 сентября зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек пострадали и пять погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жертвами пяти ДТП стали дети. В 75 авариях автовладельцам был причинён материальный ущерб. За езду в нетрезвом виде от управления транспортными средствами отстранили 18 водителей. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования трое были задержаны. Пешеходы нарушили Правила дорожного движения 82 раза, водители — более 5,5 тыс. раз. Более четырёх тысяч из этих нарушений — превышение скорости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в том числе за выходные в ДТП погиб водитель мотоцикла, столкнувшегося с легковым автомобилем на встречной полосе, и трёхмесячный ребёнок, который находился в попавшей в массовую аварию машине.

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