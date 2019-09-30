Курган, , 19:25 — REGNUM В Курганской области инициирована доследственная проверка гибели 14-летней школьницы, которая выпала из окна многоэтажного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Зауралью.

Трагедия произошла в курганском посёлке КГСХА утром 30 сентября. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проверяются семья и круг общения несовершеннолетней.

По данным инсайдеров портала «Область 45», погибшая школьница была подписана в социальных сетях на различные депрессивные сообщества, но в так называемых «группах смерти» не состояла.