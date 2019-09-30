Токио, , 19:19 — REGNUM В ряде регионов Японии отмечаются рекордные ливневые дожди, каких не случалось уже 50 лет, сообщает 30 сентября Главное метеорологическое агентство Японии.

По мнению метеорологов, ливни вызваны приближением мощного тайфуна «Митаг», из-за которого на Филиппинах уже погибло 19 человек.

По данным японских учёных, скорость выпадения осадков дошла до отметки 120 мм в час. Сообщается, что из-за этого возрастает вероятность оползней и подтоплений, а населению рекомендуют предпринимать меры безопасности.

Тайфун «Митаг» надвигается на Окинаву с запада. Скорость ветра в его эпицентре достигает 55 метров в секунду. Высота волн достигает 10 метров.

До Окинавы и западного побережья Японии тайфун должен дойти в ночь на 1 октября.

В Японии уже отменено несколько десятков внутренних авиарейсов.

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