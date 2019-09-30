Астрахань, , 19:12 — REGNUM В Астраханской области проводится проверка по факту гибели двух жителей села Заволжского. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Вечером 29 сентября житель села обнаружил отравился в гости и нашёл там тела своего знакомого 1968 года рождения и его отца 1928 года рождения. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Причиной утечки могла стать закрытая заслонка дымохода печи отопления.

Следователи организовали процессуальную проверку и в настоящее время устанавливают все подробности произошедшего.