Москва, , 20:29 — REGNUM Пожар в помещении архива, находящегося в административном здании на западе Москвы, ликвидирован спасателями. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в 17:49 мск на улице Большая Филевская в двухэтажном здании социальной защиты населения, в помещении архива на первом этаже. Площадь возгорания составила три кв. метра.

Люди эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар был полностью ликвидирован в 17:59 мск. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в административном здании крытого ледового катка в парке «Фили» в Москве. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

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