Астрахань, , 19:05 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, двое астраханцев переоборудовали под игровые клубы нежилые помещения в Кировском и Советском районах. Там проводились игры в покер — с крупье и игральными фишками, у которых был денежный эквивалент.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр». Трёх фигурантов дела арестовали, устанавливаются другие причастные к казино лица.