Южно-Сахалинск, , 18:45 — REGNUM Пожар на плавбазе «Пётр Житников» в Тихом океане ликвидирован спасателями. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Сообщается, что ликвидация пожара на плавучей базе «Пётр Житников» возле острова Итуруп завершена. Помещения судна выгорели практически на 100%, в некоторых зонах ещё остаётся повышенная температура после пожара. Идёт орошение переборок в этих зонах под постоянным контролем.

Планируется, что после откачки воды с судна оно пойдёт своим ходом до порта приписки во Владивостоке. Мореходность базы восстановлена полностью, её будет сопровождать траулер «Чемпион». До отхода судна во Владивосток контроль за безопасностью плавбазы будут осуществлять спасательные суда «Атлас», «Сибирский» и траулер «Чемпион».

Напомним, пожар на борту плавбазы «Пётр Житников» произошёл 23 сентября, на борту судна находились 419 членов экипажа. Большинство из них были эвакуированы, на борту плавбазы остались 63 члена экипажа для обеспечения живучести судна. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хлопке, который произошёл на борту плавбазы «Пётр Житников» во время тушения пожара из-за срыва крышки технологического оборудования.

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