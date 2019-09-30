Кемерово, , 18:02 — REGNUM В Кемеровской области после появившегося в сети видео с издевательствами над школьником из Осинников было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои», сообщают «Вести Кузбасс».

«Из осинниковской больницы поступил сигнал в полицию о том, что доставлен девятилетний мальчик с ушибами на лице. Выяснилось, что это результаты побоев, который нанёс ему 13-летний подросток, — уточняет СМИ. — В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео, на котором видно, как подросток из кемеровского города Осинники заставлял другого ребёнка есть камни, а после отказа избил его.

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