Осинники, Кемеровская область, , 17:52 — REGNUM В сеть попало шокирующее видео, на котором видно, как подросток из кемеровского города Осинники заставлял другого ребёнка есть камни. Когда последний отказывался выполнять приказ, подросток избил его. Все действия сняты на камеру мобильного телефона, а потом выложено в сеть.

«Нам дети показали видео. С этим мальчиком школа работала уже очень много лет. Но злостных нарушений не было. Он нам рассказал, что это происходило не в здании школы, это было вечером на улице. Они гуляли втроём и решили поразвлекаться, поснимать видео. Всё, что получилось у них попало в соцсети», — рассказала «Вестям Кузбасса» директор школы, где учатся подростки, Галина Дунина.

«Мама пострадавшего сказала, что никаких видимых травм на нём она не видит. Он говорит, что ничего не ел, ни пил. Но бить его били, конечно. Мы видели. Родители написали заявление в инспекцию по делам несовершенннолетних. В данный момент ведётся разбирательство. Очередная посиделка. И как она перешла уже в такую опасную игру, никто уже сказать не может», — отметила замдиректора по воспитательной работе школы №3 города Осинники Елена Ширифуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подростков из новосибирского Барабинска за избиение сверстников приговорили к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов.

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