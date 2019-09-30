Исламабад, , 17:49 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в провинции Белуджистан на западе Пакистана. Об этом 30 сентября сообщает телеканал Geo.tv.

Взрыв произошёл во второй половине дня 30 сентября в городе Лоралай. По предварительной информации, сотрудники полиции увидели двух показавшихся ими подозрительными мотоциклистов и дали им команду остановиться.

Мотоциклисты попытались скрыться, полицейские стали их преследовать. Во время погони произошёл взрыв, в результате которого погибли сотрудник полиции и мотоциклист.

Уточняется, что один из мотоциклистов привёл в действие взрывное устройство, когда за ним гнались полицейские. Место взрыва в настоящее время оцеплено силами безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и восьми пострадавших в Пакистане в результате взрыва, прогремевшего у офиса одной из оппозиционных партий.

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