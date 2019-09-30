Челябинск, , 17:34 — REGNUM В Челябинске женщина на белом BMW врезалась в забор школы, наехав на пешехода. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Южноуральская панорама», авария произошла на улице Сони Кривой утром. Машина врезалась в калитку ограждения школы.

За рулём машины была 44-летняя женщина. Она не справилась с управлением, и это повлекло аварию.

На место были вызваны медики, полицейские, сотрудники МЧС. У 54-летнего мужчины диагностировали переломы ног. Его госпитализировали.