Новосибирск, , 17:13 — REGNUM Ход и результаты проверки, организованной следователями после сообщения о некачественном и недостаточном питании детей в одном из приютов Новосибирской области, взято на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

«В социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления. В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья», — отметили в новосибирском управлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Новосибирской области организовала проверку после появившейся информации о некачественном и недостаточном питании детей в приюте.

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