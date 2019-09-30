Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:38 — REGNUM Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Ямало-Ненецком АО получил более семи лет лишения свободы. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Происшествие случилось в начале мая в одном из торговых центров города Новый Уренгой. По информации следствия, 21-летний мужчина, местный житель, вступил в конфликт с посетителями и кассиром ресторана быстрого питания.

Мужчина затеял ссору с кассиром ресторана и ударил его рукой в лицо. За кассира заступились посетители, тогда мужчина вытащил нож и стал им отмахиваться. Им были ранены кассир и один из посетителей, пытавшихся задержать дебошира. Пострадавшие были госпитализированы, мужчину задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд счёл собранные по делу доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Ему назначено наказание в виде семи лет и четырёх месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый свою вину не признал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семейной ссоре в Туве между отцом и сыном, которая закончилась госпитализацией сына. Он был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением.

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