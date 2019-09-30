Кишинёв, , 16:49 — REGNUM Один человек погиб, ещё десять пострадали в результате столкновения кроссовера с троллейбусом в Кишинёве. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба муниципальной полиции Молдавии.

Авария произошла днём 30 сентября на пересечении улиц Алба Юлия и Онисифор Гибу. По предварительной информации, кроссовер марки Porsche на полном ходу столкнулся с троллейбусом. От удара троллейбус отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди.

Сообщается, что от удара погиб на месте ДТП водитель Porsche, пострадали как минимум десять человек, в их числе и пассажиры троллейбуса и прохожие на тротуаре.

На месте происшествия работают шесть экипажей скорой помощи и три пожарных расчёта. Причины ДТП устанавливаются.

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