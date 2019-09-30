Вашингтон, 30 сентября 2019, 16:33 — REGNUM В юго-восточной части США потерпел крушение лёгкий двухмоторный самолет Cessna 421, сообщает 30 сентября интернет-портал Click Orlando со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл на территории штата Флорида.
По информации полицейских, самолёт рухнул на землю в лесистой местности и загорелся. Погибли три человека.
Авиакатастрофа произошла в районе города Де-Ленд. По какому маршруту летел самолет, пока не выяснено.
Причины крушения устанавливаются.
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