Вашингтон, , 16:33 — REGNUM В юго-восточной части США потерпел крушение лёгкий двухмоторный самолет Cessna 421, сообщает 30 сентября интернет-портал Click Orlando со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл на территории штата Флорида.

По информации полицейских, самолёт рухнул на землю в лесистой местности и загорелся. Погибли три человека.

Авиакатастрофа произошла в районе города Де-Ленд. По какому маршруту летел самолет, пока не выяснено.

Причины крушения устанавливаются.

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