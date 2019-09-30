Курск, , 16:27 — REGNUM В Курской области из-за действий мошенников три жителя региона лишились в общей сложности 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Семи тысяч рублей лишилась курянка, которая хотела продать через интернет детскую коляску. Он передала неизвестным лицам, которые представились покупателями, секретный код банковской карты и пароль от банка. Пенсионера из Курска мошенники убедили в том, что его счёта незаконно списали деньги, и также потребовали конфиденциальные данные для отмены операции. Получив секретные данные, злоумышленники списали с карты потерпевшего 50 тысяч рублей.

Ещё одну курянку убедили, что незаконный перевод денег с её карты можно отменить, только если перевести средства на другой счёт — указанный мошенниками. Женщина перевела 140 тысяч рублей на счёт злоумышленников, и они перестали выходить на связь. По каждому из этих фактов мошенничества возбуждены уголовное дела.