Курск, , 16:08 — REGNUM В Курской области на трассе М-2 «Крым» 29 сентября в ДТП пострадали четыре человека и погиб маленький ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автомобиль Volvo ехал со стороны улицы 50 лет Октября и собирался поворачивать в сторону Москвы, когда столкнулся с автомобилями ВАЗ-2115 и ВАЗ-2107.

С травмами были госпитализированы двое взрослых 1990 года рождения и двое детей — 2011 и 2016 года рождения. В машине также находился трёхмесячный ребёнок. Он погиб на месте.

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