Джакарта, , 16:05 — REGNUM Столкновения между индонезийскими правоохранительными органами и демонстрантами вспыхнули возле штаб-квартиры главного полицейского управления Джакарты 30 сентября, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что для разгона демонстрантов, которые стремились проникнуть в здание управления, полицией неоднократно был применен слезоточивый газ. Семь человек были задержаны и доставлены в полицейское управление.

Издание отмечает, что по меньшей мере шесть раз полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих, некоторые из которых забрасывали полицейское управление камнями.

Напомним, массовые демонстрации студентов проходят в Индонезии в последние дни. Участники акций выступают против реформы, которая может ослабить аппарат по борьбе с коррупцией, изменения уголовного кодекса и ряда других законопроектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты на Сулавеси: глава Индонезии соболезнует родным погибших студентов