Анкара, , 16:03 — REGNUM Городской автобус в столице Турции наехал на людей, находящихся на остановке. В результате ДТП погибло три человека, передает телеканал NTV.

Скорая помощь. Турция Dickelbers

Сообщается, что наезд на остановку произошел 30 сентября, во второй половине дня в юго-восточном районе Анкары Мамак. Были ли еще пострадавшие в аварии, неизвестно.

Территория вокруг ДТП оцеплена. Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября в Казахстане автобус, который перевозил 47 учащихся столичной гимназии, съехал в кювет. В результате ДПТ пострадали 26 детей.