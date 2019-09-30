Алма-Ата, Казахстан, , 15:57 — REGNUM 26 детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 30 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на управление здравоохранение Алма-Аты.

В ведомстве уточнили, что после осмотра были госпитализированы пять детей в возрасте от 13 до 15 лет. Девочка 14 лет получила перелом позвоночника — её состояние оценивается как средней тяжести.

«Заслуживающая внимания девочка 14 лет, там перелом, закрытая травма позвоночника, закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка без нарушения функции костного мозга», — заявил заведующий хирургическим отделением Джамбульской районной больницы Алма-Атинской области Тимур Курбанбаев.

Напомним, 28 сентября водитель автобуса, перевозивший 47 учеников гимназии №134 Алма-Аты, не справился с управлением и съехал в кювет. По данному факту проводится расследование. Дети направлялись к историческому памятнику Тамгалы для изучения древних письменностей.

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