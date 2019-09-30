Курск, 30 сентября 2019, 15:53 — REGNUM В Курской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла вечером 28 сентября на трассе Курск — Поныри в районе деревни Жерновец (Золотухинский район). Мотоцикл, на котором ехали три человека, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.
Водитель мотоцикла погиб на месте аварии, двоих его пассажиров госпитализировали с травмами. У водителя мотоцикла, как выяснили полицейские, не было прав на управление транспортным средством.