Курск, , 15:53 — REGNUM В Курской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла вечером 28 сентября на трассе Курск — Поныри в районе деревни Жерновец (Золотухинский район). Мотоцикл, на котором ехали три человека, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Водитель мотоцикла погиб на месте аварии, двоих его пассажиров госпитализировали с травмами. У водителя мотоцикла, как выяснили полицейские, не было прав на управление транспортным средством.