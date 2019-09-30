Омск, , 15:17 — REGNUM В Омске проходит доследственная проверка по информации из соцсетей о том, что в одном из городских лицеев одиннадцатиклассник «держит в страхе» всех учеников. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

По предварительным данным, 27 сентября во время урока одиннадцатиклассник душил одноклассника. Затем на перемене он ударил его кулаком в лицо, сломав нос. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае группа подростков предстанет перед судом за совершение сразу нескольких серьёзных преступлений.

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