Чебоксары, , 15:16 — REGNUM МЧС России запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!». Как сообщает ГУ МЧС по Чувашии, цель акции — привлечь внимание населения страны к такой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должен приводить к жертвам,

Ежегодно в России происходят пожары на балконах и лоджиях. Согласно статистике, в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 — 1478, в 2018 — 1964, с начала 2019 года — уже 1823 пожара. В пятерке лидеров: Москва — 211 случаев, Санкт-Петербург — 111, Московская область — 104, Башкирия — 69, Челябинская область — 62.

За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. 60% случаев — неосторожность при курении, 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки в правила противопожарного режима, вступающие в силу с 1 октября, запрещают использование на балконах и лоджиях квартир открытого огня.

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В МЧС считают, что изменения в правила противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, жертв и потери имущества. С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный по неосторожному обращению с огнем. Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих.