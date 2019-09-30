Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении двух местных жителей обвиняемых в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал граждан виновными и приговорил их к длительным срокам лишения свободы. Один из них отправится в колонию на восемь с половиной лет, другой — на семь.

В ходе следствия установлено, что одно преступление было совершено в отношении воспитанника коррекционной школы Полевского, который остался без попечения родителей и получал пенсию на карточку. Подсудимые ввели его в заблуждение, сообщив, что якобы деньги могут быть похищены и предложили «помощь». Для этого в день 18-летия сироты в 2017 году они вывезли его в Нижний Тагил, после чего он снял со своего счёта 918 тыс. рублей и передал им «на сохранение». Деньги подсудимые истратили по своему усмотрению. Ещё 210 тыс. рублей злоумышленники похитили с карточки потерпевшего, получив доступ к его счёту.

Таким же образом подсудимые в 2017 году ввели в заблуждение сироту из коррекционной школы города Берёзовского. Нанесённый потерпевшему ущерб составил 866 тыс. рублей.