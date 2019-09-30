Анкара, , 15:01 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» семерых курдских повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) во время налета на их позиции в Ираке, об этом 30 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация «Коготь» прошла регионе Зап. Целью действий вооруженных сил Турции на территории соседнего государства является стремление устранить влияние РПК в приграничных областях.

Власти страны часто применяют термин «нейтрализован» в отношении как ликвидированного противника, так и захваченного в плен или добровольно сложившего оружие.

Как передавало ИА REGNUM, операция «Коготь» стартовала 27 мая 2019 года, за период ее проведения военные Турции обезвредили свыше 400 курдских повстанцев.

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