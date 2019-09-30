Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по фату падения малолетнего ребёнка в канализационный колодец в Чебоксарах. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев, направлено в суд дело в отношении сотрудника АО «Водоканал» города Чебоксары, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 14 июня 2019 года в городе Чебоксары при выполнении работ по плановой промывке канализационных сетей в микрорайоне Альгешево сотрудник «Водоканала» не оградил открытый канализационный колодец у входа в один из подъездов дома №7 по улице Болгарстроя штакетным барьером, которым он был обеспечен. В тот же день девочка в возрасте 1 года 10 месяцев, выйдя из подъезда вслед за матерью, упала в канализационный колодец глубиной около 3 метров. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен домой.

Свою вину обвиняемый в полном объеме признал и принял меры к возмещению причиненного потерпевшей вреда.

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