Москва, , 14:48 — REGNUM Сотрудниками полиции был ликвидирован наркопритон в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Следствие установило, что 47-летний ранее судимый москвич систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления психотропных веществ. Взамен мужчина получал наркотики.

Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты шприцы, курительные трубки, пластиковая бутылка со следами вещества, стеклянную трубку со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе Москвы было ликвидировано два наркопритона.

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