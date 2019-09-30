Екатеринбург, 30 сентября 2019, 14:42 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 17-летняя девушка, которая ушла из дому на улице Стрелочников утром 24 сентября и до сих пор не вернулась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.
Заявление о пропаже человека поступило от матери девушки. Женщина уточнила, что ранее дочь дважды сбегала из дома.
Напомним, что ранее в этом районе города пропал студент, который проживает в общежитии на улице Армавирской. Он исчез 20 сентября и был найден спустя неделю на территории Нижнесергинского района Свердловской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Пропавшего студента из Екатеринбурга нашли в Нижних Серьгах