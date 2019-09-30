Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 17-летняя девушка, которая ушла из дому на улице Стрелочников утром 24 сентября и до сих пор не вернулась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Заявление о пропаже человека поступило от матери девушки. Женщина уточнила, что ранее дочь дважды сбегала из дома.

«Приметы разыскиваемой: рост 160−162 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч. На момент ухода была одета в серые легинсы с белыми узкими лампасами, футболку с камуфляжем, черные ботинки из текстиля», — уточнили в полиции.

Напомним, что ранее в этом районе города пропал студент, который проживает в общежитии на улице Армавирской. Он исчез 20 сентября и был найден спустя неделю на территории Нижнесергинского района Свердловской области.

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