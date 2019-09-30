Горно-Алтайск, 30 сентября 2019, 14:40 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту смерти школьника в спортзале Чойской средней общеобразовательной школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по региону.
Сообщается. что ученик 10 класса потерял сознание после физических упражнений на перекладине.
«Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время», — сообщили в СКР.
Тело подростка отправлено на экспертизу, а следователи опрашивают очевидцев произошедшего. в том числе одноклассников и родственников подростка. Выясняется, почему ученик был допущен в спортзал, обследовали ли его до этого.
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