Владикавказ, , 14:37 — REGNUM В Северной Осетии произошел пожар в учебном заведении «Интеллект» на улице Весенняя во Владикавказе. Из-за пожара из здания пришлось эвакуировать 500 учащихся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел 30 сентября, в 13:00. На место происшествия было направлено пожарное подразделение в составе 18 человек и пять единиц техники. Установлено, что возгорание произошло в туалете. Загорелось электрополотенце.

В настоящее время пожар устранен. Его площадь составила всего один квадратный метр. Во время него никто не пострадал.

Стоит отметить, что школа «Интеллект» — совсем новая, она открылась 5 сентября 2019 года. На ее открытии присутствовал глава региона Вячеслав Битаров. Трехэтажное учебное заведение занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. Оно построено по нетиповому проекту и состоит из трех отдельных блоков: для начальной и средней школы и для старших классов.