Мадрид, , 14:17 — REGNUM Российский гражданин, задержанный испанскими властями по запросу США, будет ожидать суда под стражей. Об этом говорится в сообщении Национальной судебной коллегии Испании.

Суд, постановлением которого гражданина РФ Александра К. заключили под арест, состоялся 20 сентября. Задержанный предстал перед судьей по видеосвязи. Он заявил, что не согласен на выдачу в США.

У американских властей есть 40 дней на подготовку запроса об экстрадиции. Дата судебных слушаний пока не назначена, также в испанском судебном органе не уточнили, в чем обвиняют гражданина РФ, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании гражданина РФ в Валенсии проинформировала газета Las Provincias. Отмечалось, что его подозревают в «миллионном мошенничестве», якобы совершенном через интернет.

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