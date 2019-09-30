Исламабад, , 14:11 — REGNUM Два британских альпиниста из пяти были спасены в понедельник, 30 сентября, на горном хребте Койо-Зом в Пакистане. Армейский вертолет поднял их с вершины и перевез в безопасное место, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу Альпийского клуба Пакистана.

Спасатели продолжают предпринимать усилия по вызволению еще трех альпинистов британской команды, оставшихся на вершине.

Секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри сообщил о двух спасенных альпинистах и трех, все еще остающихся на пике Койо-Зом. Он не раскрыл подробностей произошедшего, сообщив, что их пытаются спасти при помощи вертолета.

Отметим, сотни как местных, так и иностранных альпинистов совершают восхождения на горные вершины в северном Пакистане ежегодно, однако происходят несчастные случаи из-за схода лавин и внезапных изменений погоды.