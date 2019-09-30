Махачкала, , 13:58 — REGNUM Ученица 11 класса одной из школ города Махачкалы случайно выстрелила в одноклассницу из огнестрельного оружия, принадлежавшего её отцу. Потерпевшая со сквозным ранением плеча госпитализирована в республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Несчастный случай произошел 28 сентября в поселке Семендер. Выяснилось, что в тот день старшеклассницы на уроке ОБЖ проходили устройство оружия. Придя домой вместе с одноклассницей, 16-летняя девочка решила полученные теоретические знания проверить на практике.

Она взяла из отцовского сейфа оружие, из которого случайно выстрелила в свою подругу. В результате 15-летняя девочка получила ранения плеча. В настоящее время оружие изъято, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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