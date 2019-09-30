Кисоро, , 13:57 — REGNUM В деревне Рубона ведутся поиски шестилетней девочки, которая была смыта потоками воды во время наводнения в округе Кисоро. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Представители местных властей сообщили, что девочку смыло во время сильного ливня, который обрушился на район вечером в среду, 25 сентября, когда она возвращалась домой со школы. Ливень также разрушил несколько домов и школ в районе. От наводнения пострадали посевные площади, передает издание.

Председатель деревни Рубона Клевер Манирагаба сказал, что местные жители провели весь четверг, 26 сентября, в поисках девочки. Однако их надежды найти ее живой угасли, когда они нашли куски ее одежды и сандалий в канаве.

Тем не менее поисковая операция продолжается.

По информации журналистов, в последние недели на округ Кисоро обрушились проливные дожди. В начале этого месяца Национальное метеорологическое управление Уганды сообщило, что в большинстве районов страны количество осадков будет выше нормы, согласно бюллетеню «Прогноз осадков на сентябрь-декабрь 2019 года в Уганде».

В бюллетене указывается, что в юго-западных районах Кабале, Кисоро, Рукунгири, Канунгу, Нтунгамо, Мбарара, Кирухура, Исингиро, Ибанда, Бушеньи, Бухвеху, Митома, Шима, Рубиризи, Рукига и Касесе в октябре ожидается пик дождей. Прекращение сезонных дождей ожидается в декабре, сообщают метеорологи.