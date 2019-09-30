с. Табарсук, , 13:49 — REGNUM Матери двух трёхлетних девочек-близнецов, найденных мёртвыми деревянном доме в процессе тушения пожара в селе Табарсук Аларского района Иркутской области, придётся отвечать перед следователями. Как сообщает сегодня, 30 сентября, СУ СК РФ по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

«Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственно-оперативной группе. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы», — сказано в официальном сообщении СК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 29 сентября 2019 года, когда страдающая алкоголизмом мать двух трёхлетних девочек-близнецов отсутствовала. Придя домой она попыталась спасти детей, но не смогла.

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