Бейрут, , 13:44 — REGNUM В субботу 28 сентября на борту пассажирского самолёта авиакомпании Qatar Airways, прибывшего в аэропорт столицы Ливана из Праги, был обнаружен муляж взрывного устройства.

Первоначально сообщалось, что найдено взрывное устройство, содержащее 200 г. взрывчатки. Позже ливанское издание The Daily Star сообщило, что это был муляж взрывного устройства, представляющий собой кусок мыла чешского производства в упаковке, соединённый проводами с кнопочным сотовым телефоном.

Как пояснило издание, ливанские полицейские связались со службой безопасности пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, и те признали, что проводили учения и забыли муляж бомбы в самолёте. Якобы с помощью таких макетов они проверяли работоспособность сканеров багажа.

Как сообщает «Радио Прага», представители пражского аэропорта и Полицейского президиума Чешской Республики опровергли информацию о вине чешских силовиков.

«Все оборудование наших служб безопасности промаркировано соответствующим образом на английском и чешском языках. На наклейках также имеется телефон для связи, однако никто с нами не связывался. Кроме того, наши макеты отличаются от найденного в Бейруте. Мы используем совсем другие модели», — заявила пресс-секретарь пражского аэропорта Катержина Павликова.