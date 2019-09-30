Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В Екатеринбурге прекращено уголовное преследование 45-летнего предпринимателя по делу о неуплате налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей в течение 2014−2015 годов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с бизнесменом была проведена разъяснительная работа. В частности, до его сведения были доведены законодательные положения, предусматривающие прекращение уголовного преследования за преступления в налоговой сфере при соблюдении ряда условий.

В итоге предприниматель заплатил налоговую недоимку, а также набежавшие пени и выписанные штрафы, полностью возместив причинённый бюджету ущерб.