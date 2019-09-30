Чита, , 13:36 — REGNUM В Забайкальском крае к условному сроку приговорён заведующий одного из отделений онкологического диспансера, который брал с пациентов деньги за их внеочередную госпитализацию в стационар. Подробности этого уголовного дела, по которому уже вынесен приговор, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, сумма взяток, которые медик брал в 2012—2015 годах за госпитализацию и проведение операций, варьировалась от 10 до 45 тысяч рублей. Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом в сумме 350 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние полтора года 109 жителей Забайкалья были осуждены за совершение коррупционных преступлений. Почти половина из них (53 человека) получили штрафы на общую сумму 113 миллионов рублей.

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