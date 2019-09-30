Киев, , 13:33 — REGNUM Неизвестные избили возле дома бывшего участника карательной операции в Донбассе Василия Давиденко, который сообщил СМИ о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил его знакомый Виктор Пилипенко 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Пострадавший сообщил, что его избивали пять человек, били в голову и в пах.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его «каминг-аута» (признания нетрадиционной ориентации — ИА REGNUM), — рассказал Пилипенко.

Как сообщало «BBC — Украина», ранее Давиденко в своём интервью открыто заявил, что он гомосексуалист, и что он поехал воевать в Донбасс, чтобы быть со своим «парнем». В январе 2015 года «побратим» погиб под Луганском, а Василия комиссовали из-за полученной контузии.

Как сообщал телеканал Zik, ранее участница украинского ЛГБТ-сообщества Елена Шевченко заявила, что многие и тех, кто воюют против Донбасса на стороне ВСУ, являются гомосексуалистами.

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