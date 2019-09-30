Красноярск, , 13:20 — REGNUM В Свердловском районе Красноярска ликвидировали пожар в битумном хранилище. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярском краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в 13:00 (местное время) 30 сентября. Локализовали пожар в 14:11, ликвидировали — в 16:23.

Площадь возгорания не уточняется.

В тушении от МЧС принимали участие 32 человека, 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных СМИ, дым от этого пожара был виден из разных точек города.

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