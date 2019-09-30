Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM В посёлке Аэропорт в пригороде столицы Бурятии на минувших выходных произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в Главном управлении МЧС по республике, в результате погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило рано утром 29 сентября. К моменту прибытия пожарных, горела квартира не втором этаже. Большинство жителей эвакуировались из здания до прибытия спасателей.

«В ходе тушения пожара огнеборцами был обнаружен труп мужчины, личность которого устанавливается. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 15 кв. м», — сообщили в МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

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