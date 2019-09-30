Могадишо, , 16:49 — REGNUM Боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершение двух нападений на военные объекты в Сомали в понедельник, 30 сентября. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу сил безопасности страны. Отмечается, что первая атака была совершена на совместную авиабазу американских и сомалийских сил в регионе Нижняя Шабелла на юге страны. Второе нападение было совершено террористом-смертником в столице страны, Могадишо, и было направлено против итальянской миссии миротворцев. По предварительным данным, в результате атак пострадали несколько человек, точное число не сообщается.

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