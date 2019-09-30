Горно-Алтайск, , 13:08 — REGNUM В Кирении на Северном Кипре прошли судебные слушания над бывшим следователем из Республики Алтай Александром Сатлаевым, которого обвиняют в нападении на женщину. В ходе заседания выяснились новые подробности произошедшего.

Как сообщает Новости Горного Алтая на ссылкой на кипрские издания, подвергшаяся нападению Сатлаева местная жительница могла быть изнасилована. Для проверки этого факта будет проведена экспертиза, поскольку потерпевшая потеряла сознание, когда нападавший пытался её задушить.

В местной полиции также сообщают, что за последний месяц в Кирении произошло три схожих нападения на женщин — злоумышленник нападал на жертв сзади, душил их, после чего насиловал. Все эти случаи проверят на предмет причастности к ним российского гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, кипрская полиция задержала Александра Сатлаева по обвинении в нападении на женщину. Он украл у неё сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро. Найти подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения.

Ранее он работал в следственных органах Республики Алтай, а в 2015 году был осуждён на шесть лет за изнасилование четырёх женщин и попытку изнасилования ещё четырёх. В августе 2019 года вышел на свободу по УДО, но вновь напал на девушку в Барнауле, после чего пустился в бега. За грабёж с применением насилия по законам Северного Кипра ему грозит пожизненное заключение.

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