Самара, , 13:06 — REGNUM Почти 20 тонн свежих фруктов из Казахстана не пустили на территорию России инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы, попытка незаконного провоза на территорию России свежих фруктов была предотвращена на трассе Самара-Тольятти.

В грузовике, который вез груз из Казахстана были обнаружены 4 тонны свежей хурмы, 200 кг свежих гранатов и 15 тонн винограда.

Отмечается, что согласно сертификату, который был выдан в Казахстане, перевозимая продукция была произведена в этой стране. Однако при осмотре ящиков с фруктами и этикеток на них оказалось, что продукция произведена в Узбекистане. В связи с этим, сертификат на данный груз был признан недействительным.

По словам чиновников, виновных лиц привлекут к административной ответственности, а фрукты вернут в Казахстан.