Мельбурн, Австралия, , 13:04 — REGNUM 21-летний водитель автомобиля Nissan и 19-летняя пассажирка погибли в результате автокатастрофы, которая произошла вечером 29 сентября на трассе на юго-востоке Мельбурна (штат Виктория, Австралия). Виновник аварии, 19-летний водитель автомобиля Mazda, получил серьезный травмы и находится в местной больнице. Об этом 30 сентября сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, водитель Mazda нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем с Nissan, который при столкновении загорелся.

«Этого можно было полностью избежать, — сказал журналистам главный инспектор отдела расследования столкновений Стюарт Макгрегор. — Это дети, дети, которые водят летальное оружие по нашим дорогам… У нас есть двое погибших… этого не должно было случиться, и человек, которому предстоит длительное заключение в тюрьме».

Полиция пока официально не допросила водителя Mazda, находящегося в Королевской больнице Мельбурна, куда он был доставлен.

Инспектор Макгрегор сообщил, что в настоящее время ведется расследование данной трагедии.