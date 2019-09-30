Волгоград, , 12:50 — REGNUM В Светлоярском районе Волгоградской области в гараже одного из частных домов обнаружили тела двух мужчин. Погибшими оказались бывшие родственники: тесть и его зять. Трагедия произошла из-за конфликта на бытовой почве, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тела 77-летнего мужчины и его 52-летнего бывшего зятя обнаружили 29 сентября в гараже частного дома в селе Большие Чапурники. По данным следствия, между погибшими длительное время были неприязненные отношения. Пенсионер в последней ссоре взял ружьё и выстрелил в экс-супруга дочери — ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте. Когда пожилой мужчина понял, что произошло, он оставил записку родственникам, в которой объяснил свой поступок, а сам свёл счеты с жизнью.

Возбужден уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.