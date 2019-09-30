Южно-Сахалинск, , 12:39 — REGNUM Спасатели потушили пожар на плавучей базе «Петр Житников», которая находится в акватории Тихого океана возле острова Итуруп, сообщили в компании-судовладельце «Дальморепродукт».

"Пожар сейчас считается потушенным. Команда зашла в склад тары, где он начался, пролили все содержимое», — сообщили ТАСС в компании.

Отмечается, что судну предстоит еще одна проверка, если все будет хорошо, то оно двинется в Находку.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар разгорелся на плавбазе в ночь на 24 сентября. На ее борту находились 419 моряков, большинство из них были эвакуированы, еще 63 человека остались тушить возгорание. 26 сентября открытое горение было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: Более 400 человек эвакуировали с горящей плавбазы в Тихом океане