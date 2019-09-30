Енакиево, 30 сентября 2019, 12:48 — REGNUM В Енакиево пожарные МЧС ДНР спасли из огня трёх детей. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе ведомства.
Спасены два мальчика 2014 и 2018 годов рождения, а также девочка 2011 года рождения.
Специалисты устанавливают причину пожара.
Как сообщил телеканал «1+1», трое пострадавших в результате пожара на предприятии по переработке бутылок в Сумах, остаются в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжёлое.
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