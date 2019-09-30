Енакиево, , 12:48 — REGNUM В Енакиево пожарные МЧС ДНР спасли из огня трёх детей. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе ведомства.

«В Енакиево 29 сентября по улице Нахимова произошёл пожар в нежилой квартире на третьем этаже четырехэтажного дома. Сотрудники ГПСО города спасли трёх детей», — сказано в сообщении.

Спасены два мальчика 2014 и 2018 годов рождения, а также девочка 2011 года рождения.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Как сообщил телеканал «1+1», трое пострадавших в результате пожара на предприятии по переработке бутылок в Сумах, остаются в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжёлое.

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