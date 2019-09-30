Самара, , 12:51 — REGNUM Более 20 кг сыров, запрещенных к ввозу на территорию России, выявили в Самаре. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

Запрещенные к ввозу на территорию РФ сыры были обнаружены инспекторами областного управления Россельхознадзора, сотрудниками областной таможни и прокуратуры в ходе рейда на одной из торговых точек, расположенной в ТЦ «Поток» в Самаре.

Отмечается, что сыры были изъяты и уничтожены в присутствии предпринимателя.

Напомним, что в России продлен до конца 2019 года запрет на ввоз мясных, молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы и орехов из стран, которые приняли антироссийские санкции. Данный запрет был введен в 2014 году в ответ на санкции, принятые ЕС и США в связи с воссоединением России и Крыма.