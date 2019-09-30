Анкара, , 12:36 — REGNUM Полиция Турции «нейтрализовала» члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Мардин, об этом 30 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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